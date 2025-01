‘Ajax-target Jesper Karlsson maakt overstap naar ploeg uit de Serie A’

Jesper Karlsson lijkt op weg naar Lecce, zo meldt transfermarktspecialist Gianluca Di Marzio. Het zou gaan om een huurdeal zonder vergoeding. De Zweedse linksbuiten staat ook in de belangstelling van Ajax en Torino.

In tegenstelling tot andere oud-Eredivisie-spelers zoals Sam Beukema en Jens Odgaard, heeft Karlsson zijn stempel nog niet kunnen drukken bij Bologna.

De 26-jarige Zweed kwam dit seizoen, verdeeld over zeven wedstrijden, tot slechts 296 speelminuten. Daarin wist hij één keer te scoren in de Serie A. Om die reden zou Bologna bereid zijn de voormalig AZ-speler tijdelijk elders onder te brengen.

De naam van Karlsson doet al langer de ronde in Amsterdam. Ajax is op zoek naar versterkingen voor de vleugels en ziet in de Zweed een betaalbare optie. Intern zou zijn naam al besproken zijn, maar van concrete interesse is nog geen sprake.

Ajax lijkt de voorkeur te geven aan Raúl Moro, vleugelaanvaller van Real Valladolid. De Amsterdammers hopen hem te huren, maar struikelen voorlopig over de hoge koopoptie van zes miljoen euro. Moro is een belangrijke speler voor de Spaanse laagvlieger, en Real Valladolid wil hem dan ook niet zonder slag of stoot laten vertrekken.

Karlsson lijkt nu af te stevenen op een overstap naar Lecce. Volgens Di Marzio gaat het om een huurdeal zonder transfervergoeding, en de overeenkomst is nagenoeg rond. Eerder meldde transfermarktexpert Rudy Galleti dat ook competitiegenoot Torino interesse zou hebben.

Bij Lecce krijgt Karlsson mogelijk de kans zijn carrière nieuw leven in te blazen. De 26-jarige flankspeler zal met de Italianen echter moeten strijden tegen degradatie. Lecce staat na achttien speelrondes op een veilige zeventiende plaats, met slechts twee punten voorsprong op de degradatiestreep.