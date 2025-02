Ajax-talenten Mika Godts en Jorthy Mokio lijken komend weekend fantastisch nieuws te krijgen

Ajacieden Jorthy Mokio en Mika Godts lijken zich voor het eerst op te mogen maken voor een plek in de voorselectie van België. Bondscoach Rudi García laat in gesprek met L'Équipe weten dat hij het tweetal graag wil bekijken. Komend weekend maakt García zijn uitgebreide voorselectie definitief bekend.

García werd in januari aangesteld als vervanger van Domenico Tedesco en is met zijn staf intensief aan de slag gegaan om Belgische spelers aan het werk te zien. "Mijn assistenten doorkruisen elk weekend het hele land, waarbij ze telkens 7 wedstrijden bekijken", citeert Sporza uit het interview in L'Équipe.

"Ik heb me vooral op de Belgische competitie gericht, want jongens als Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne hoef ik niet meer te zien spelen. Ik wil me meer richten op jongens als Joaquín Seys (Club Brugge) en Matte Smets (KRC Genk)."

García gaat daarbij ook niet voorbij aan veelbelovende spelers die in het buitenland actief zijn. "Ook al ken ik ze al, toch wil ik talenten als Samuel Mbangula (Juventus), Jorthy Mokio, Mika Godts en Julien Duranville (Borussia Dortmund) bekijken."

García onthult dat Eden Hazard hem heeft geholpen in contact te komen met de (potentiële) Rode Duivels. "Hij zal me blijven helpen bij mijn relatie met de spelers." Alle gesprekken en scoutingsrapporten moeten leiden tot een voorlopige selectie 'van zo'n 50 tot 55 spelers'.

"In theorie worden het 5 spelers per linie", vertelt García over zijn aanstaande voorselectie. "Maar de selectie is niet helemaal in balans, met iets meer aanvallers en flankspelers dan verdedigers. Maar ik heb geweldig veel keuze."

García, die tevens bevestigde dat Real Madrid-ster Thibaut Courtois terugkeert in de selectie nu Tedesco weg is, neemt het op zowel 20 als 23 maart op tegen Oekraïne in het kader van de Nations League.