Ajax start met onder meer Mokio, Rosa en Rasmussen tegen Union Sint-Gillis; Brobbey ontbreekt

Trainer Francesco Farioli van Ajax heeft zijn opstelling voor de Europa League-return tegen Union Sint-Gillis bekendgemaakt. Onder meer Christian Rasmussen, Jorthy Mokio en Lucas Rosa verschijnen aan de aftrap in de Johan Cruijff ArenA, waar om 21.00 uur afgetrapt wordt. De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. De verdediging van de Amsterdammers wordt gevormd door Rosa, Josip Sutalo, Daniele Rugani en Jorrel Hato.

Mokio mag het net als vorige week in Brussel vanaf de aftrap laten zien. De nog altijd pas zestienjarige Belg staat met Davy Klaassen en Kian Fitz-Jim op het middenveld.

Voorin gaat Rasmussen net als in de heenwedstrijd proberen te scoren tegen Union. De Deense spits wordt geflankeerd door Steven Berghuis (rechts) en Oliver Edvardsen (links). De zieke Brian Brobbey maakt geen deel uit van de selectie. Ook Rayane Bounida is niet van de partij.

Ajax beleeft een prima fase. De Amsterdammers zijn sinds kort de nieuwe lijstaanvoerder in de Eredivisie en ook de laatste zestien in de Europa League is binnen handbereik na de 0-2 zege in de heenwedstrijd.

“De progressie van dit team is duidelijk zichtbaar”, sprak Farioli op de persconferentie. “Toen we in de winterstop onze evaluatie deden, heb ik dit ook op tafel gelegd.”

“We zagen dat we vaak meer meters maakten dan onze tegenstanders. Dat zegt iets over de fitheid, maar aan de andere kant ook over de mentaliteit. De spelers blijven doorgaan."

Opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Sutalo, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Mokio, Klaassen; Berghuis, Rasmussen, Edvardsen.

Opstelling Union Sint-Gillis: Moris; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Machida; Sadiki, Boufal, Rasmussen; Ivanovic, David, Niang.