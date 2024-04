Ajax-spits Julian Rijkhoff duikt uit het niets op met beroemde ‘dubbelganger’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Julian Rijkhoff, de negentienjarige spits van Ajax die een foto deelt met zijn ‘look-a-like’ Lars Bos, beter bekend als artiest en rapper Snelle.

Al sinds zijn terugkeer van Borussia Dortmund naar Ajax afgelopen winter krijgt Rijkhoff op social media vaak te horen dat hij op Snelle lijkt. De aanvalsleider en artiest uit Deventer kunnen daar zelf wel om lachen, zo blijkt uit de caption die zij gebruiken op Instagram. “En wij maar appels schillen...”

