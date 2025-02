Ajax-speler maakt zich niet druk: 'Jullie kunnen daar als media een heel groot ding van maken, maar...'

Youri Regeer maakt zich niet druk om de positie waarop hij komt te spelen bij Ajax. De Amsterdammers haalden de 21-jarige rechtspoot na het vertrek van Devyne Rensch terug van FC Twente, maar Francesco Farioli ziet in hem een middenvelder. Zijn plek op het veld is voor Regeer ‘geen enkel thema’, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De elfvoudig international van Jong Oranje vond een terugkeer naar Ajax het beste voor zijn ontwikkeling. “Ik wist dat er een terugkoopclausule was, maar ik had de regie in handen en kon ’ja’ of ’nee’ zeggen. Het voelt wel fantastisch om hier weer te zijn.”

“Alleen niet omdat ik revanche kan nemen, omdat ik anderhalf jaar geleden ben weggegaan. Dat was op dat moment het beste voor mij en bij FC Twente heb ik een geweldige kans gekregen om me in de Eredivisie te ontwikkelen”, aldus Regeer.

De Ajacied voerde twee gesprekken met Farioli, Alex Kroes en Marijn Beuker. “Wat daar is besproken, blijft natuurlijk binnenskamers. Uiteindelijk hebben we anderhalf uur gesproken en dat voelde eigenlijk heel goed. Dat Alex zei dat deze transfer een no brainer was, is mooi om te horen en heeft hij inderdaad ook tegen mij gezegd.”

Voor Regeer is zijn positie op het veld geen issue. “Kijk, daar kunnen jullie als media een heel groot ding van maken, maar iedereen weet dat ik als rechtsback en middenvelder kan spelen.”

“Daar heb ik met de trainer over gesproken, maar dat is tussen ons. Wat de media schrijven, boeit me niet zo veel. Het enige dat ik geloof, is wat de trainer en Alex tegen me zeggen.”

“Of er is geschetst dat ik een middenvelder ben, maar in nood ook op rechtsback kan spelen? Ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is. Bij FC Twente heb ik overigens ook nog linksback gestaan. Voor mij is het geen enkel thema”, aldus de Ajacied.

Regeer kwam in anderhalf jaar tot 65 optredens namens FC Twente, dat door de terugkoopclausule in zijn contract 4,5 miljoen euro ontving. De Tukkers namen hem in de zomer van 2023 voor 900.000 euro over van de Amsterdammers.