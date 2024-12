Ajax sluit eerste seizoenshelft af als nummer twee na zeer moeizame overwinning op Sparta

Ajax is zondagmiddag tijdens het weerzien met voormalig trainer Maurice Steijn als winnaar uit de strijd gekomen. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd een uiterst moeizame overwinning geboekt dankzij een benutte strafschop van Kenneth Taylor en doelpunt van Bertrand Traoré: 0-2. De Amsterdammers eindigen de eerste seizoenshelft daardoor op plek twee. Koploper PSV, dat drie punten meer heeft, komt later vandaag nog in actie tegen Feyenoord.

Ajax trad tegen Sparta aan in een ander systeem dan dat het doorgaans doet. Farioli koos voor vijf verdedigers. Anton Gaaei en Jorrel Hato speelden als wingbacks, terwijl Devyne Rensch, Daniele Rugani en Youri Baas het hart van de defensie vormden. Rugani verving Sutalo, die nog steeds afwezig was.

Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Davy Klaassen startten op het middenveld. Steven Berghuis was niet geheel fit en begon op de bank. Wout Weghorst en Chuba Akpom waren de aanvallers die voor de doelpunten moesten zorgen.

Ajax legde echter een dramatische eerste helft op de mat. De bezoekers grossierden in balverlies en hanteerden veelvuldig de lange bal. Sparta kon aanvallend ook geen vuist maken, waardoor de amusementswaarde op Het Kasteel in het eerste bedrijf extreem laag lag.

De Amsterdammers kregen uiteindelijk twee goede kansen. Eerst gleed Gaaei de bal na een voorzet van Hato bij de tweede paal naast. Op slag van rust was Akpom dicht bij de 0-1, maar hij kreeg zijn voet net niet tegen de bal.

Farioli voerde in de rust twee wissels door: Bertrand Traoré en Mika Godts kwamen binnen de lijnen voor Gaaei en de tegenvallende Akpom. Die wijzigingen sorteerden alleen verre van het gewenste effect. Sparta had direct de overhand. De trainer van Ajax greep hierop direct opnieuw in door Brian Brobbey en Kian Fitz-Jim in te brengen voor Weghorst en Klaassen.

Met deze twee wissels kreeg Ajax de grip op de wedstrijd wel terug, al creëerde het nog steeds amper kansen. Ruim een kwartier voor tijd was daar dan toch een waarschuwing, toen Taylor recht op Sparta-goalie Nick Olij kopte.

Niet veel later kreeg de middenvelder van Ajax een herkansing. De bal ging op de strafschopstip na een overtreding van Said Bakari op Jorrel Hato. Vanaf elf meter stuurde Taylor Olij vervolgens de verkeerde hoek in, waarna hij meteen gewisseld werd voor Berghuis: 0-1. Traoré gooide de wedstrijd vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd vroegtijdig in het slot met een geplaatst schot: 0-2.