Ajax slaat slag en verlengt aflopend contract tot medio 2028: ‘We zijn erg blij’

Don-Angelo Konadu heeft zijn aflopende contract bij Ajax verlengd. Dat melden de Amsterdammers maandagavond via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller ligt nu tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Via de clubwebsite van Ajax reageert directeur voetbal Marijn Beuker op het aanblijven van de Amsterdamse Konadu. “We zijn erg blij met deze verlenging en zien in Don-Angelo een speler die veel potentie heeft om in de nabije toekomst basisspeler te worden van Ajax 1.”

Beuker is blij met de vooruitgang die Konadu boekt. “Don-Angelo heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en zet ook dit seizoen goede stappen met Jong Ajax. Hij wordt door Francesco Farioli al regelmatig betrokken bij trainingen van het eerste elftal.”

Konadu, die beschikt over Ghanese roots, speelt al sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Destijds werd hij opgepikt bij Zeeburgia, dat al jarenlang bekendstaat als een ware talentenfabriek in Amsterdam.

Op 12 augustus 2024 maakte Konadu zijn debuut in het betaald voetbal tijdens het uitduel van Jong Ajax met Jong PSV (2-2). Een maand later gaf hij zijn eerste assist tijdens het uitduel met SC Cambuur (0-1 winst).

Tot dusver speelde Konadu 8 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Namens Ajax Onder 18 noteerde hij eerder indrukwekkende statistieken. In 30 wedstrijden was Konadu goed voor 20 doelpunten en 6 assists.

Konadu kan op meerdere posities voorin uit de voeten. Ook speelt hij regelmatig als aanvallende middenvelder. Sinds oktober vorig jaar is hij jeugdinternational van Nederland. Momenteel speelt Konadu in de Onder 19 van Oranje.