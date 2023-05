Ajax slaat dubbelslag en legt zowel Don-Angelo Konadu als Avery Appiah vast

Woensdag, 3 mei 2023 om 19:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:21

Don-Angelo Konadu en Avery Appiah hebben een handtekening gezet onder hun eerste profcontract bij Ajax, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het duo komt uit de jeugd van de Amsterdammers en heeft een verbintenis getekend tot medio 2025. Tegelijkertijd meldt De Telegraaf woensdagavond dat Ajax juist treuzelt met het verlengen van de verbintenis van doelman Remko Pasveer.

Zowel Konadu als Appiah tekende een overeenkomst die met terugwerkende kracht ingaat op 1 april 2023 en een looptijd heeft tot en met 30 juni 2025. De in Amsterdam geboren Konadu speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax en maakt momenteel deel uit van de selectie van Ajax O17. De spits, die woensdag zeventien jaar werd, herstelt momenteel van een blessure.

Appiah werd op 2 april 2006 geboren in Zoetermeer en maakt eveneens deel uit van de selectie van Ajax O17. De zeventienjarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2020 in de jeugdopleiding van Ajax. Destijds kwam hij over van de jeugdopleiding van Feyenoord; daarvoor genoot hij een deel van de jeugdopleiding van Sparta.

Waar Ajax werk heeft gemaakt van de contracten van de zeventienjarige jeugdspelers, moet Pasveer nog altijd wachten met het zetten van een nieuwe handtekening. De Telegraaf weet dat de sluitpost al ‘enkele maanden’ mondeling akkoord is over een contractverlenging van een jaar, maar door het gebrek aan administratieve daadkracht is er van een officiële overeenkomst nog altijd geen sprake. “De stroperige werkwijze van Ajax inzake de contractverlenging van Pasveer is exemplarisch voor de onduidelijke situatie bij de Amsterdamse club”, zo schrijft de krant.