Vrijdag, 1 september 2023 om 19:47 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:49

Ajax gaat zich versterken met Borna Sosa, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag. De 25-jarige linksback zal overkomen van VfB Stuttgart en is dus een oude bekende van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Ajax en Stuttgart zijn mondeling akkoord over een transfer van de 25-jarige linksback, waarmee volgens Florian Plettenberg van Sky Sport zo'n tien miljoen euro gemoeid gaat. Sosa heeft vrijdagavond zijn medische keuring doorstaan, zo voegt Romano toe. "Slimme zet van Ajax", zo complimenteert Romano de Amsterdammers.

Daarmee haalt Mislintat wederom een verdediger naar de Johan Cruijff ArenA. Eerder trok Ajax namelijk al Jakov Medic, Josip Sutalo en Gastón Ávila aan. Laatstgenoemde kan net als Sosa op de linksbackpositie uit te voeten. Trainer Maurice Steijn zal blij zijn met de nieuwe verdedigers, daar hij meermaals aangaf niet tevreden te zijn over de kwaliteit van zijn defensie.

