Ajax rekent zonder te sprankelen toch simpel af met Telstar in beker

Ajax heeft donderdagavond geen fout gemaakt in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Francesco Farioli sprankelde thuis tegen Telstar geen moment, maar had voldoende aan doelpunten van Daniele Rugani en Chuba Akpom om vrij simpel door te bekeren: 2-0.

Farioli besloot in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA te kiezen voor een opstelling met daarin veel A-namen. Josip Sutalo is nog altijd ziek en werd achterin vervangen door Ahmetcan Kaplan. Verder keerden grote namen als Jordan Henderson, Steven Berghuis, Mika Godts en Bertrand Traoré terug in het elftal.

Ajax begon allesbehalve overtuigend aan de wedstrijd. Het eerste gevaar werd pas in de 24ste minuut gesticht. Brian Brobbey draaide met het rug naar het doel knap weg bij zijn tegenstander, maar schoot oog in oog met doelman Ronald Koeman junior voorlangs. Het bleek direct de beste kans voor Ajax voor rust, dat alleen nog een slap schotje van Henderson produceerde.

Telstar dwong Remko Pasveer voor rust tot één redding. Na een zwakke tussenkomst van Berghuis kon Youssef El Kachati schieten. Pasveer moest daarbij een hoekschop toestaan. In de rust besloot Farioli in te grijpen: Berghuis en Brobbey bleven in de kleedkamer achter; Branco van den Boomen en Wout Weghorst kwamen in de ploeg.

Kort na rust kreeg Weghorst na goed werk van Godts een schietkans, maar de spits schoot over. In de 64ste minuut wist Ajax de druk op het doel van Telstar om te zetten in een doelpunt. Een scherp aangesneden hoekschop van Van den Boomen werd binnengekopt door Rugani. De Italiaan maakte daarmee zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax.

In de slotfase kroop Telstar wat meer uit de schulp, maar de Keuken Kampioen Divisie-ploeg wist geen gevaar te stichten.

In de 86ste minuut besliste Ajax de wedstrijd. Anton Gaaei slingerde de bal voor het doel, waar invaller Akpom klaarstond om binnen te koppen. De spits, die diep door de knieën moest zakken om bij de bal te kunnen, scoorde via de onderkant van de lat: 2-0. In de laatste minuut tikte Koeman jr. nog een gevaarlijke kopbal van Weghorst onder de lat uit.