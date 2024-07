Ajax raakt speler kwijt aan het Belgische Patro Eisden

Raphaël Sarfo heeft Ajax definitief verlaten voor een avontuur bij Patro Eisden, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De twintigjarige linksback beschikte in Amsterdam over een aflopend contract en hij verlaat de club transfervrij.

Afgelopen seizoen kwam Sarfo nog tot 29 Keuken Kampioen Divisie-optredens in het shirt van Jong Ajax, maar het contract, dat op 16 juli afliep, werd niet verlengd.

Zodoende maakt Sarfo de onmiddellijke overstap naar de club uit de Belgische Challenger Pro League, het tweede niveau in het Belgisch betaald voetbal. Hij heeft bij Patro Eisden een handtekening gezet onder een contract tot medio 2026.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Nederlander speelde sinds 2013 bij de Nederlandse recordkampioen. Afgelopen seizoen speelde hij 29 keer mee met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In die wedstrijden scoorde hij een keer en wist Rapha vijf assists te geven.

Trainer Stijn Stijnen is blij met de komst van Sarfo, zo maakt hij duidelijk via de clubkanalen. “We zochten een jong profiel op de rechtsbackpositie. Raphaël heeft een goed profiel en de gesprekken die ik had met hem stonden me aan.”

Van speler naar nieuwe algemeen directeur

Maandag verraste Patro Eisden met de aanstelling van Wouter Corstjens als opvolger van Olivier Boyen als algemeen directeur. De 37-jarige Corstjens was afgelopen seizoen nog aanvoerder van de club uit de Challenger Pro League.

Zijn ambitie als speler trekt Corstjens ook in zijn nieuwe rol door, zo vertelt hij in gesprek met Sporza. "Ik ben 4 jaar geleden met een duidelijk doel naar Patro gekomen: promoveren. Ik zal ook vanuit mijn nieuwe functie er alles aan doen om dit opnieuw proberen te bereiken."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties