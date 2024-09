Ajax raakt basisspeler Eredivisie kwijt door blessure vóór rust in interlandperiode

Ajax heeft slechts blessurenieuws ontvangen uit Noorwegen. In het EK- tussen Jong Noorwegen en Jong Italië (0-3) is Sivert Mannsverk geblesseerd uitgevallen. De Noor kreeg een basisplek, maar hij moest het veld al na 45 speelminuten noodgedwongen verlaten. Over de ernst van de blessure is nog niets duidelijk.

Mannsverk deed de eerste helft mee tegen Jong Italië, maar de middenvelder bleef halverwege in de kleedkamer achter. Vlak voor het rustsignaal raakte hij geblesseerd en hij had zichtbaar veel pijn.

De Noors jeugdinternational kreeg in beide Eredivisie-duels die Ajax dit seizoen afwerkte een basisplek. Zowel tegen sc Heerenveen als tegen NAC Breda maakte hij de negentig minuten vol. In de voorronde van de Europa League maakte Mannsverk nog geen minuten.

Imago

Afgelopen seizoen miste Mannsverk liefst 26 wedstrijden van Ajax door een slepende voetblessure die hij in september opliep. Uiteindelijk keerde hij pas in februari, 130 dagen later, terug in de selectie.

De Noor is niet de enige speler van Ajax die in actie kwam in de EK-kwalificatiereeks, want ook onder meer Anton Gaaei speelde een interland. De rechtsback van Jong Denemarken won overtuigend met 5-0 van Jong Tsjechië. Christian Rasmussen zat niet bij de wedstrijdselectie.

Tegelijkertijd kwam ook Jong België in actie. Het jeugdelftal van de Rode Duivels was met 0-3 veel te sterk voor Jong Kazachstan. De zestienjarige Jorthy Mokio mocht de laatste vijf minuten meespelen en tekende in de blessuretijd de derde Belgische treffer aan.

Mika Godts was eveneens opgenomen in de definitieve selectie van Jong België voor de EK-kwalificatie, maar de linksbuiten van de Amsterdammers maakte geen minuten.