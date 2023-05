Ajax pakt na maanden eindelijk door en verlengt met gewaardeerde kracht

Vrijdag, 12 mei 2023 om 16:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:11

Ajax heeft een akkoord bereikt met Remko Pasveer over verlenging van zijn aflopende contract. Dat melden de Amsterdammers in een officieel persbericht. De 39-jarige doelman was al enige tijd mondeling akkoord over een verlenging van één jaar, maar kreeg daarvan maar geen papieren bevestiging. Nu heeft Pasveer alsnog tot medio 2024 bijgetekend.

Eind februari zou de routinier al een aanbieding hebben ontvangen van Ajax. Ruim twee maanden later was er echter nog steeds niets getekend. De Telegraaf noemde de situatie al 'exemplarisch' voor de gang van zaken bij de club, die nu toch heeft doorgepakt. Pasveer tekent voor één jaar bij en gaat zo zijn derde seizoen in Amsterdamse dienst in.

Pasveer werd bijna twee seizoenen geleden als reservedoelman naar Ajax gehaald, maar kwam door de dopingschorsing van André Onana plots onder de lat te staan onder Erik ten Hag. Dat deed hij naar behoren. Pasveer hield vorig seizoen in alle competities twintig keer de nul in 28 wedstrijden. Veertien keer moest hij vissen. Ook dit seizoen begon Pasveer als eerste keeper, tot hij meer en meer begon te schutteren. Uiteindelijk besloot Ajax de knip te trekken en Gerónimo Rulli te halen als eerste keeper.

Ook komend seizoen lijkt Pasveer het dus te moeten doen met een rol op het tweede plan. Dat houdt de Tukker echter niet tegen te verlengen. Pasveer kan met recht een laatbloeier genoemd worden.Hij begon zijn carrière bij FC Twente, waarna hij in 2006 de overstap maakte naar Heracles Almelo. Via Go Ahead Eagles (huur) kwam hij in 2014 bij PSV terecht. Bij de Eindhovenaren wist hij echter nooit een vaste waarde te worden, waarop hij zijn loopbaan vervolgde bij Vitesse. Na 112 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers werd hij in de zomer van 2021 naar Ajax gehaald. In Qatar maakte hij onderdeel uit van de WK-selectie van Oranje.