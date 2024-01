Ajax op het matje geroepen inzake onderzoek naar Sven Mislintat

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Ajax nogmaals gevraagd een update te geven over het onderzoek dat momenteel loopt naar Sven Mislintat. In november van vorig jaar werd door Michael van Praag beweerd dat het onderzoek nog één of twee maanden tijd in beslag zou nemen, maar na het verstrijken van deze periode is er nog steeds geen duidelijkheid.

"Het gaat om het onderzoek dat accountants- en adviesbureau KPMG doet in opdracht van Ajax", zo schrijft De Telegraaf over het onderzoek. "De firma kijkt naar de rol en belangen van de weggestuurde directeur voetbalzaken Mislintat. Hij moest eerder dit seizoen vertrekken omdat er te weinig draagvlak voor hem was bij de voetbalclub. Dit gebeurde na onthullingen over mogelijke belangenverstrengeling door Mislintat bij transfers."

De VEB heeft Ajax een brief geschreven, zo laat de organisatie weten op de website. "Terwijl afgelopen weken alle aandacht uitging naar de spektakel-aankoop van de Britse centrale middenvelder Jordan Henderson, is het wachten nog op de uitkomsten van een forensisch onderzoek. Die conclusies moeten antwoord geven op de vraag hoe het bij Ajax zo faliekant mis heeft kunnen gaan tijdens de veelbesproken transferperiode in de zomermaanden van 2023."

"De VEB heeft in een vroeg stadium al aangedrongen op een breed en diepgaand onderzoek", gaat de vereniging verder. "Daarin moet niet alleen het handelen van Mislintat en andere beleidsbepalers bij Ajax worden onderzocht, maar ook dat van alle betrokken zaakwaarnemers."

"Verder vroeg de VEB namens beleggers om ook de interne procedures van Ajax in het onderzoek betrekken, alsmede de (totstandkoming van de) aanstelling van Mislintat en de rol-invulling van bestuurders en commissarissen."

Mislintat in de media

Donderdagavond verscheen Mislintat in een uitgebreid interview op de Duitse televisie. De voormalig technisch directeur reageerde bij Sky Sport voor het eerst openlijk op zijn vertrek bij Ajax.

"Helaas was de tijd in Amsterdam veel te kort", zei Mislintat live bij de Duitse tv-zender. "Mijn werk voelde als onvoltooid. Ik heb het gevoel dat ik niet heb kunnen laten zien wat ik kan bij Ajax. Het ontslag deed ook wel een beetje pijn, maar dat is voetbal. Ik neem verantwoordelijkheid voor het aanstellen van de coach (Maurice Steijn, red.). Maar je leert van dat soort fouten, en dat is belangrijk als je elders weer aan de slag wil gaan."

