Ajax ontvangt eerste bod op Silvano Vos; AC Milan mogelijk ook nog concreet

Stade Reims is concreet geworden voor Silvano Vos. De Ligue 1-club heeft zich bij Ajax gemeld om de overbodige middenvelder voor één seizoen te huren.

Eind juli schreef het Algemeen Dagblad nog dat Ajax het risico van een verhuur van Vos niet durft te nemen en bij een verkoop mikt op ‘dubbele cijfers’. Het negentienjarige talent ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Verweij hebben de Amsterdammers een kleine drie weken later een huurvoorstel van Reims nu toch in beraad. Vos kan naar verluidt ook rekenen op belangstelling van AC Milan, al werd er door de Italiaanse topclub tot nog toe slechts naar hem geïnformeerd. Ajax hoopt dat Milan uiteindelijk concreet wordt en Vos definitief wil inlijven.

Ajax zou voor het sluiten van de transferwindow af willen van het salaris van Vos. Verweij schrijft dat de middenvelder onder voormalig technisch directeur Sven Mislintat een nieuw contract tekende, waardoor hij een salaris verdient dat door middel van bonussen kan oplopen tot één miljoen euro.

Salarissen

Of het bij Vos om een jaarsalaris van maximaal één miljoen euro gaat of de totale som geld tot medio 2028, is onbekend. Er heerst sowieso onduidelijkheid over de jaarsalarissen van bepaalde Ajax-spelers. Verweij had zondag de primeur dat verdediger Jakov Medic voor een seizoen verhuurd wordt aan VfL Bochum, ‘dat zijn volledige salaris van 1,5 miljoen euro overneemt’.

Onder meer Bart Sanders van de Pantelic Podcast van FC Afkicken schrijft echter op X stellig dat het niet om een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro gaat, maar dat dit het resterende salaris op het gehele contract tot medio 2028) van Medic is.