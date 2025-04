Ajax neemt al na één seizoen voortijdig afscheid van veelbesproken werknemer

Ajax neemt na dit seizoen afscheid van Hesterine de Reus, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De trainster van Ajax Vrouwen, die aan haar eerste seizoen bezig was, lag nog tot volgend jaar zomer vast, maar zal haar contract dus niet uitdienen.

De Reus baarde dit seizoen meermaals opzien in de media. Zo vertelde de trainster dat ze het niet erg vond dat haar ploeg zich niet had gekwalificeerd voor de Champions League, omdat ze ‘zonder het dubbele programma zelf controle heeft over de weekbelasting’.

Eind maart gooide ze de handdoek in de ring in de strijd om de titel na een nederlaag tegen directe concurrent PSV. “Hier verspelen we hem definitief, ja'', liet De Reus optekenen, ondanks dat er nog vier wedstrijden te spelen waren en de achterstand slechts één punt bedroeg.

Alex Kroes licht het vertrek van De Reus toe. “In tussentijdse evaluaties met Hesterine zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om onze wegen na het seizoen te laten scheiden. Voor de komende weken hebben we een gezamenlijk belang en dat is alles eruit halen wat erin zit.”

“We willen het seizoen van het eerste elftal van de Ajax Vrouwen zo goed mogelijk afsluiten. We zetten na dit seizoen op een goede manier een punt achter onze samenwerking en ik wens Hesterine het beste voor de toekomst.”

Ook De Reus reageert op het nieuws. "Bij de start van dit seizoen was, naast presteren met het eerste elftal, de professionalisering van Ajax' vrouwentak op breder vlak de doelstelling. Daaraan heb ik mij, in nauwe samenwerking met Hoofd Ajax Vrouwen Daphne Koster, met ambitie en overgave gewijd.”

“De samenwerking komt tot een eerder dan bedoeld eind, maar dat laat onverlet dat ik met spelers en staf er met onveranderde overgave alles aan zal doen om in de resterende wedstrijden kwalificatie voor Champions League te bereiken om daarmee het seizoen goed af te sluiten", aldus de trainster.