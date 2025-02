Ajax mag heel blij zijn met winteraanwinst: 'Met hem gaan ze kampioen worden'

Oliver Edvardsen wordt 'de gevaarlijkste aanvaller van Ajax', zo stelt Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. De 39-jarige oefenmeester heeft een heel hoge pet op van zijn voormalig pupil, die hij deze winter zag vertrekken naar Amsterdam.

Hij voorziet zijn claim van uitleg. "Hij is denk ik de beste voetballer waarmee ik op het veld heb gestaan als trainer", begint hij zijn relaas. "Waarom? Het is een geweldig intelligente speler en hij kan uitstekend tussen de linies fungeren."

Simonis werkte dit seizoen samen met de 25-jarige Noor, die op 31 januari gepresenteerd werd door Ajax. De Amsterdammers maakte zo'n drie miljoen euro over naar Deventer om over hem te kunnen beschikken.

"Hij herkent waar de bal vrij is en gaat lopen. Maar hij kan ook de diepte in, hij kan beide. Het is niet iemand die je aan de zijkant moet posteren en héél dominant is in de één-tegen-één, maar hij gelooft in elke bal. Hij is sterk, vaardig, rustig aan de bal, heeft diepgang."

"Hij gaat echt wat toevoegen", weet Simonis zeker. "Dus ik snap heel goed dat Kiki (Musampa, tevens aangeschoven, red.) met de komst van Edvardsen zegt dat Ajax kampioen gaat worden. Ik denk het ook!"

Qua persoonlijkheid verwacht Simonis ook geen problemen. "Hij is een heel stoïcijnse jongen, die heel down to earth is. Hij rijdt ook in een heel seksloze Volkswagen en werkt kneiterhard", besluit de uitstekend presterende trainer.