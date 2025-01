Ajax maakt ruimte in het salarishuis: dit forse jaarsalaris ontving Naci Ünüvar in Amsterdam

Naci Ünüvar gaat Ajax na 13,5 jaar verlaten. Tubantia kwam woensdagochtend met het nieuws dat de 21-jarige buitenspeler op weg is naar FC Twente. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf komt even later met meer details.

Volgens Verweij profiteren liefst vier partijen van de ‘bijzondere deal’ rondom de Zaandammer. “Espanyol was ongelukkig met het verloop van de huurovereenkomst en Ünüvar had het zelf niet naar zijn zin in Barcelona. Dat heeft de afgelopen dagen geleid tot intensief overleg tussen vier partijen, waarbij een oplossing is gevonden voor de complexe situatie.”

Ajax gaat zowel de huurovereenkomst met Espanyol als het tot medio 2026 lopende contract van Ünüvar in de Johan Cruijff ArenA ontbinden. “Voor Ajax is het positief dat het salaris van het jeugdproduct, dat richting 1 miljoen euro liep, van de payroll afgaat en bovendien heeft de Amsterdamse club een doorverkooppercentage van 25 procent bedongen bij een toekomstige verkoop van Ünüvar door Twente.”

Verweij meldt verder dat Ünüvar voor 3,5 jaar gaat tekenen in Enschede. Woensdag laat de rechtspoot zich medisch keuren, waarna de deal definitief wordt afgerond.

Verweij spreekt van een opluchting voor de Turkse jeugdinternational, die heeft gekozen voor het sportieve perspectief. “Ünüvar is blij dat hij verlost wordt uit zijn uitzichtloze situatie en is bereid geweest fors in te leveren om de deal mogelijk te maken.”

Ook Ajax is volgens Verweij erg tevreden over deze uitkomst. “Er zat weliswaar een verplichte aankoopoptie door Espanyol in de huurovereenkomst, maar die zou alleen van kracht worden bij handhaving in LaLiga en de club uit Barcelona staat momenteel op een degradatieplek.”

“Met de huidige oplossing neemt Ajax de vlucht naar voren en voorkomt het dat Ünüvar bij een degradatie van Espanyol komende zomer weer op de payroll zou komen”, besluit Verweij.