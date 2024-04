‘Ajax maakt nog altijd een kleine kans op komst van Graham Potter’

Er bestaat nog altijd een kans dat Graham Potter naar Ajax komt, zo meldt het Algemeen Dagblad. Maandag leek Sky Sports een definitief eind te maken aan de geruchten over de komst van de voormalig Brighton & Hove Albion-manager naar Ajax, maar het AD heeft andere informatie. "Het is nog altijd niet volledig uitgesloten", schrijft het dagblad.

In navolging van Sky bevestigden Voetbal International en De Telegraaf maandag dat Potter zou hebben bedankt voor een functie als hoofdcoach bij Ajax. Daarover werden de afgelopen weken serieuze gesprekken gevoerd.

Het Algemeen Dagblad is een stuk minder stellig. Volgens de krant draagt de enorme interne onrust bij Ajax niet bij aan een grotere kans op het binnenhalen van Potter, maar is de Engelsman nog niet definitief afgehaakt.

De rampweek die de Amsterdammers doormaakten heeft het perspectief niet verbeterd. Alex Kroes werd slechts enkele weken na zijn aanstelling als algemeen directeur op non-actief gesteld door de Raad van Commissarissen, die echter geen steun krijgt van de bestuursraad. Kroes weigert de handdoek in de ring te gooien en klampt zich vast aan de bestuursraad, het hoogste orgaan binnen Ajax.

Zo is totaal onduidelijk wie komende zomer - een cruciale transferwindow voor de club - de leiding zal hebben bij Ajax. Potter geldt als een van de topkandidaten van Kroes, maar zag de kersvers algemeen directeur van Ajax tot zijn grote verbazing geschorst worden door de club.

Marijn Beuker (directeur voetbal) is de tijdelijke opvolger van Kroes, terwijl Kelvin de Lang (hoofdscout) voorlopig verantwoordelijk is voor het aankoopbeleid. Kroes sprak al met enkele belangrijke selectiespelers van Ajax over de nabije toekomst. "Maar los van wat er inhoudelijk is besproken: wat zijn die gesprekken nu nog waard?", vraagt het Algemeen Dagblad zich af.

Devyne Rensch en Steven Berghuis gaan in elk geval hun laatste contractjaar bij Ajax in, terwijl met Steven Bergwijn was afgesproken om na twee seizoenen in Amsterdam te evalueren. Brian Brobbey maakt een uitstekend seizoen door en staat dan ook in de belangstelling bij tal van clubs.

