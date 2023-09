Ajax maakt dankzij kortsluiting bij Excelsior-keepster buitengewoon vreemde goal

Zaterdag, 16 september 2023 om 08:49 • Bart DHanis • Laatste update: 09:23

De Ajax Vrouwen hebben vrijdagavond goede zaken gedaan in de Azerion Vrouwen Eredivisie. In het Van Donge & De Roo Stadion waren de Amsterdammers met 1-3 te sterk voor Excelsior. Romeé Leuchter was verantwoordelijk voor een hattrick. Haar laatste goal was een frappante en gaat na afloop van het duel de hele wereld over.

Ajax stond al met 1-2 voor toen Leuchter in de blessuretijd mocht aanleggen voor een vrije trap. De poging spatte uiteen op de kruising, waardoor Excelsior-doelvrouw Isa Pothof dacht dat de bal uit het spel verdween. De keepster wilde het spel snel hervatten en pakte een andere bal van het dak van het doel. Het schot van Leuchter had echter een raar effect gekregen en belandde na enkele seconden tot grote verbazing van Pothof alsnog het doel in.

Wat gebeurt er in de wedstrijd van de @AjaxVrouwen?! ???? pic.twitter.com/n02zALXLRF — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2023

Het doelpunt van Leuchter gaat inmiddels de hele wereld over. Onder meer de Braziliaanse en de Spaanse tak van ESPN hebben de video op social media geplaatst. De video is op het Spaanstalige account van de sportzender al bijna 600.000 keer bekeken. Het duel tussen Excelsior en Ajax was voor beide ploegen de eerste competitiewedstrijd van het jaar. Vorig jaar kroonde Ajax zich nog tot kampioen van de Azerion Vrouwen Eredivisie. Excelsior werd laatste.