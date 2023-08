Ajax loopt definitief blauwtje en moet op zoek naar een andere spits

Donderdag, 3 augustus 2023 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme

Serhou Guirassy komt definitief niet naar Ajax, zo verzekert BILD. De aanvaller van VfB Stuttgart was in beeld om in Amsterdam de concurrentiestrijd aan te gaan met Brian Brobbey, maar geeft de voorkeur aan een avontuur elders. Onder meer Nottingham Forest heeft plannen om hem naar de Premier League te halen. Ook vanuit de Bundesliga is er interesse.

Guirassy werd door directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die een verleden heeft bij Stuttgart, bestempeld als ‘een van de kandidaten’ om de concurrentiestrijd aan te gaan met Brobbey. De spits heeft een prijskaartje van 15 miljoen euro om zijn nek hangen, een bedrag waar Ajax wel aan wilde voldoen. De zevenvoudig international van Guinee zou zelfs al een concreet aanbod hebben gekregen van Ajax, maar heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Engeland.

De aanvaller behoedde Stuttgart afgelopen seizoen voor degradatie met 12 competitietreffers en heeft inmiddels drie opties. Bij Forest heeft hij de mogelijkheid om zijn droom te verwezenlijken in de Premier League. De spits wil er echter zeker van zijn dat hij de eerste keus is en wil alleen naar een club waar hij die zekerheid krijgt. Ook een overgang binnen de Bundesliga behoort tot de mogelijkheden, net als een langer verblijf bij Stuttgart. Dat laatste lijkt het meest onwaarschijnlijk.

Opvallend is dat Guirassy afgelopen woensdag afwezig was op de openbare training van Stuttgart. De doelpuntenmaker liet zich heel even zien aan de fans en dook vervolgens weer naar binnen om een individueel programma te volgen. Het voedt in Duitsland de geruchten over een vroegtijdig vertrek. Guirassy heeft nog een contract tot medio 2026 bij Stuttgart, maar kan door een ontsnappingsclausule voor 15 à 20 miljoen euro vertrekken.

Guirassy speelt sinds vorig jaar zomer voor de voormalig werkgever van Mislintat. De Duitse directeur was nota bene degene die de spits in eerste instantie naar Stuttgart haalde. Hij werd in september door die Schwaben gehuurd van Stade Rennais, alvorens de Duitsers de aanvaller deze zomer definitief overnamen voor een bedrag van 9 miljoen euro. Tot dusver kwam hij 14 keer tot scoren en leverde hij 2 assists in 28 officiële wedstrijden voor Stuttgart.