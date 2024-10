Ajax lijkt met aangekondigde persconferentie in aanloop naar Europa League-duel met Qarabag basisdebutant te verklappen

Daniele Rugani lijkt donderdag zijn basisdebuut te gaan maken bij Ajax. De Amsterdammers kondigden woensdag aan dat er later op de dag een persconferentie zou plaatsvinden, waarbij de Italiaan samen met zijn landgenoot Francesco Farioli aan zal schuiven.

"Na de training volgt er sowieso nog een persconferentie met Francesco Farioli en Daniele Rugani", schrijven de hoofdstedelingen vanuit Baku, Azerbeidzjan, op de clubsite. Donderdag wacht het treffen met Qarabag in de derde speelronde van de Europa League.

In aanloop naar die wedstrijd zullen Farioli en Rugani vooruitblikken op hetgeen Ajax te wachten staat. Na de eerdere overtuigende overwinning tegen Besiktas (4-0) en een verdienstelijk gelijkspel bij Slavia Praag (1-1) is Ajax nog ongeslagen bij de tweede grootste Europese competitie.

Tegen Qarabag zal Farioli het moeten stellen zonder Youri Baas. De dit seizoen opgeleefde centrumverdediger kreeg in Tsjechië een kwartier voor tijd de rode prent uitgedeeld en moet de wedstrijd in Azerbeidzjan dus aan zich voorbij laten gaan.

Ook Davy Klaassen is niet meegereisd naar Baku. De ervaren middenvelder is door de late inschrijving niet speelgerechtigd in de Europa League. Voor het duel met Slavia reisde de bewezen doelpuntenmaker nog wel met de selectie mee, maar vanwege de omslachtige reis blijft Klaassen ditmaal thuis.

Steven Berghuis is bovendien niet van de partij. Een rentree van de routinier nadert echter. Volgens Farioli is het zeer waarschijnlijk dat de creatieveling aankomend weekend, als Ajax het opneemt tegen Willem II, minuten zal maken.

Kian Fitz-Jim is wel weer volledig fit. De technisch begaafde middenvelder begon afgelopen wedstrijd, tegen Heracles Almelo (3-4), nog op de reservebank. Klaassen verscheen in plaats van hem aan de aftrap. Nu verwacht Fitz-Jim wel een basisplaats. "Ik denk dat ik ga starten", zegt hij tegen de clubkanalen.