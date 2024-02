‘Ajax legt contact met PSG-talent Michut (17) maar krijgt serieuze concurrentie’

Ajax heeft 'concrete contacten' gelegd met de entourage van Étienne Michut, zo schrijft L'Équipe. Ook Manchester City zou de verrichtingen van Michut namens de City Group nauwlettend in de gaten houden. De zeventienjarige middenvelder speelt zijn wedstrijden momenteel voor het O19-team van Paris Saint-Germain.

De 1 meter 70 lange Michut is een aanvallende middenvelder. Volgens het Franse blad is Michut een dynamische nummer tien en een technisch verfijnde speler. Ajax zou dan ook niet de enige club zijn die zijn verrichtingen van de spelmaker in de gaten houdt.

Ook de City Group hengelt naar de diensten van Michut, zo weet het medium. Volgens L'Équipe heeft de directie van beide clubs al 'concreet contact gezocht' met het kamp van de middenvelder.

Het contract van Michut loopt door tot medio 2024. Wanneer deze in juni afloopt zal PSG vermoedelijk ook een 'stagiaircontract' aanbieden aan de jongeling, omdat de zeventienjarige nog te jong is om een profcontract te tekenen.

Ondertussen probeert Manchester City de technicus in te lijven. The Citizens zijn - indien zij hem weten te strikken - voornemens om hem tijdelijk te stallen bij City Group-genoot Girona.

Bij het Onder 19-elftal van les Parisiens speelde Michut dit seizoen negentien wedstrijden. Daarin wist hij zes keer tot scoren te komen, vier keer was hij de aangever bij een doelpunt.

In de UEFA Youth League speelde hij tevens vijf potjes. Daarin wist hij niet bij te dragen aan een doelpunt. Étienne Michut is de jongere broer van Edouard Michut, die als twintigjarige voor Adana Demirspor speelt en in de jeugd van PSG nog veel met onder meer Xavi Simons samenspeelde.

