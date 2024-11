Ajax Legends winnen benefietduel van Real Madrid Legends door goals van Arveladze en Siem de Jong

De Ajax Legends hebben het benefietduel met de Real Madrid Legends winnend besloten. Doelpunten van Shota Arveladze en Siem de Jong bleken uiteindelijk - ondanks een late tegentreffer van Ruben de la Red - genoeg: 2-1.

Voorafgaand aan het duel werd Daley Blind in het zonnetje gezet door Alex Kroes, terwijl er in de Johan Cruijff Arena in respectievelijk minuut 14 en 34 heel hard geapplaudisseerd werd voor Johan Cruijff en Abdelhak Nouri. De aftrap werd verricht door Sjaak Swart, Mister Ajax.

Louis van Gaal, de trainer bij Ajax die veel door mocht wisselen, posteerde Edwin van der Sar tussen de palen. Sonny Silooy, Christian Chivu, Frank de Boer en Ronald de Boer en Michel Kreek waren van de partij, terwijl Jari Litmanen, Clarence Seedorf en Wesley Sneijder alle drie het nummer tien droegen. Ryan Babel en Patrick Kluivert completeerden de elf namen.

Na een rustig begin was de eerste kans van het benefietduel voor Babel, die stuitte op Real Madrid-doelman Iker Casillas, die later ook keerde op een inzet van Litmanen. De eerste mogelijkheid aan Real Madrid-kant was voor Fernando Morientes, die stuitte op de even legendarische doelman Van der Sar.

Vlak voor rust kwamen de Ajax Legends op voorsprong. Na goed werk van Babel kon Arveladze de bal van dichtbij binnentikken: 1-0. Kort daarna floot gelegenheidsarbiter Dick Jol voor de theepauze, waarna Real Madrid in het tweede bedrijf kansen kreeg op de gelijkmaker.

Granero vond de handschoenen van de doelman van de tweede helft, Maarten Stekelenburg, die later ook ingreep toen De la Red doorkwam over rechts. Simon Tahamata, inmiddels 68 jaar, dacht ook nog even aan een doelpunt, maar dat werd net op tijd veredeld door de doelman aan Spaanse kant.

Nadat Ajax via Ricardo van Rhijn een dot van een kans liet liggen, stelde het in de slotfase alsnog de overwinning veilig. Van Rhijn stond aan de basis van het doelpunt, door een assist af te leveren op De Jong: 2-1. Een late treffer van de Real Madrid Legends, via De La Red, bleek uiteindelijk een voor de statistieken.