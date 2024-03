‘Ajax Legend’ Ryan Babel sluit terugkeer in Nederland als voetballer niet uit

Ryan Babel heeft zijn kicksen nog niet definitief aan de wilgen gehangen. De 37-jarige aanvaller was zaterdag aanwezig bij de benefietwedstrijd tussen de Ajax Legends en Liverpool Legends en daarin was hij de enige deelnemer die nog niet officieel gestopt is. "Een deel van mij wil nog voetballen", stelt Babel tegenover De Telegraaf.

Babel liet eind september vorig jaar zijn contract ontbinden bij de Turkse tweededivisionist Eyüpspor en is sindsdien clubloos. Gezien de respectabele leeftijd van Babel ligt het einde van zijn spelerscarrière voor de hand, maar daar wil hij nog niet helemaal aan denken.

"Ik weet niet of ik gestopt ben, dat ben ik nog aan het uitzoeken", vertelt Babel tegenover de ochtendkrant. "Op dit moment heb ik geen team en geniet ik behoorlijk van mijn vrije tijd. Maar ik vind voetbal nog heel erg leuk, dat is een beetje het probleem.”

Helemaal zeker is Babel dus nog niet van zijn zaak. Dat komt mede door de zaken waar hij tegenop kijkt. "We stapten bijvoorbeeld al drie dagen voor een uitwedstrijd in de bus en dan was je meer dan een halve week van huis", blikt hij terug op zijn tijd bij Eyüpspor. "Dat vind ik mentaal moeilijk.”

"Ik kreeg er te maken met sabotage, omdat ik niet instemde met een zogenaamde ‘compensatie’. Dan moest ik wel mee naar een uitwedstrijd, maar lieten ze mij expres niet spelen. Als ze dat drie, vier keer doen ben je er helemaal klaar mee. Dat soort dingen en iedere keer weer lang van huis zijn, lang weg bij mijn familie, vind ik moeilijk te accepteren.”

Babel woont nu al negen jaar in Istanbul. De 69-voudig international van het Nederlands elftal verdedigde in de Turkse metropool de clubkleuren van Galatasaray, Besiktas en Kasimpasa. "Normaal gesproken is het de bedoeling om er nog te blijven, maar bij de clubs uit Istanbul was in de winter geen plek. En ik had geen zin in flutoffertjes in een of andere uithoek.”

Een terugkeer in Nederland sluit Babel niet uit. "Het streelt natuurlijk je ego als je nog ergens belangrijk kan zijn. Maar voorlopig heb ik mijn ego al een flinke tijd geparkeerd. We gaan het zien.” Babel maakte bij Ajax al op jonge leeftijd furore, mede dankzij zijn befaamde heupschot. Babel verdiende in 2007 een transfer naar Liverpool, dat toentertijd ruim zeventien miljoen euro voor hem overhad.

