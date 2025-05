Ajax laat speler al drie maanden in spanning: ''Nee' is ook een antwoord'

Remko Pasveer heeft al drie maanden niks gehoord van Ajax wat betreft een eventuele contractverlenging. Dat vertelt de 41-jarige keeper in gesprek met ESPN. Pasveer beschikt over een aflopende verbintenis. Mocht Ajax niet met hem verder willen, dan stopt de doelman.

“Francesco Farioli heeft mij niet persoonlijk gepolst, maar ik weet wel dat hij naar buiten toe zijn mening heeft gegeven. Hij wil dat ik blijf”, begint Pasveer. “Of ik ook wil blijven? Voor mij is er eigenlijk één optie: dat is Ajax.”

“Het is Ajax, óf stoppen. Tenminste: ik verwacht niet dat Real Madrid nóg een keer komt. Ze zijn in de winter geweest, maar...”, lacht de ervaren goalie. “Ik heb het hier heel erg naar mijn zin.”

“Dit is een geweldige club en ik hoop dat we dit jaar met de komende wedstrijden nog goed kunnen afsluiten. Daarna zie ik het wel. Voor mij is Ajax het belangrijkste. Het liefst nog een jaar.”

Verslaggever Cristian Willaert vindt het opvallend dat het mei is en er nog altijd geen duidelijkheid heerst. “Ik ben geen technisch directeur”, zegt Pasveer daarover.

“Of ze nog aan het twijfelen zijn? Misschien, ja. Ik weet het niet. Het laatste contact was drie maanden geleden, of zo. Ik heb geen idee. Ik sta er heel erg open voor. Twee jaar terug heb ik zes maanden moeten wachten, vorig jaar drie maanden en nu zitten we daar ook weer op. Ik ben het gewend”, aldus Pasveer.

De keeper denkt dat duidelijkheid over zijn toekomst rust zou brengen rond de club. “Daar ben ik het wel mee eens. ‘Nee’ is ook een antwoord, zo is het ook”, besluit de keeper. Pasveer kwam dit seizoen veertig keer in actie namens Ajax. Daarin moest de tweevoudig Oranje-international 33 keer vissen. Hij hield zijn doel negentien keer schoon.