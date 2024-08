Ajax laat oog vallen op overbodige linksbuiten van Manchester City

Ajax heeft geïnformeerd naar Joel Ndala, zo weet Voetbal International woensdag te melden. De achttienjarige linksbuiten staat onder contract bij Manchester City en zou openstaan voor een vertrek. De Amsterdammers hebben naast Ndala nog enkele opties, zo klinkt het.

Ndala stond naar verluidt al enige tijd op de radar, maar door de plotselinge, serieuze belangstelling van Olympique Lyon voor Carlos Forbs hebben de Amsterdammers mogelijk weer een vervanger nodig.

Volgens de berichtgeving kan Ndala de overstap maken naar meerdere clubs, al is het niet volledig duidelijk wie op dit moment de concurrenten van Ajax zijn. Ook technisch directeur Alex Kroes wedt niet op één paard.

De buitenspeler van Manchester City maakte nog geen minuten in de Premier League of op het Europese toneel. In de Premier League Onder 18 kwam Ndala afgelopen seizoen tot dertien goals en zeven assists in twintig wedstrijden.

De Engelsman wordt in de Johan Cruijff ArenA dus mogelijk gezien als vervanger van Forbs, die voor vijftien miljoen euro de overstap kan maken naar Olympique Lyon.

In Amsterdam wordt het bod nu in beraad genomen, al lijkt Ajax in te zetten op een hogere transfersom dan het bedrag dat nu op tafel ligt. In de komende uren zullen de onderhandelingen volgen.

Ook Steven Bergwijn komt in de laatste paar dagen nog in aanmerking voor een vertrek. Op de linksbuitenpositie heeft Ajax op dit moment Mika Godts als back-up, die een goede indruk achterliet in de openingsweken van het nieuwe seizoen.