Ajax krijgt positief nieuws over belangrijk transferdoelwit Raúl Moro

De blessure die Ajax-doelwit Raúl Moro afgelopen zondag opliep tegen Ourense CF (3-2 nederlaag) valt mee, zo laat zijn club Real Valladolid weten in een medische update. De 22-jarige buitenspeler kan komend weekend mogelijk alweer in actie komen.

Moro was in het bekerduel met Ourense trefzeker en leverde daarnaast een assist. Na afloop heerste er in de Spaanse media echter vooral vrees voor een zware knieblessure. Real Valladolid sluit dat nu uit.

Mogelijk kan Moro aanstaande zaterdag zelfs alweer spelen tegen Real Betis. De technische staf van Real Valladolid gaat in de komende dagen evolueren of de rechtspoot fit genoeg is om bij de wedstrijdselectie te zitten.

Door deze ontwikkeling is een transfer naar Ajax nog niet van de baan. Voetbal International schrijft dat Moro nog altijd ‘een serieuze optie’ is.

“De gesprekken met Real Valladolid gaan de goede kant op, maar een akkoord is er nog niet. Ajax ziet in Moro een concurrent voor Mika Godts.”

Moro heeft volgens eerdere berichtgeving een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract, maar Real Valladolid lijkt bereid voor de helft van dat bedrag, 12,5 miljoen euro, mee te willen werken aan een transfer.

La Pucela zou ook bereid zijn om eerst een huursom te rekenen tot het einde van het huidige seizoen, waarna Ajax alsnog een verplichte koopoptie moet lichten. ‘Kale huur’ is geen optie voor Real Valladolid.