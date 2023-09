Ajax komt met duidelijk statement na wangedrag eigen fans

Zondag, 24 september 2023 om 20:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Ajax reageert met een statement op de staking van De Klassieker. Zondagmiddag werd het duel tussen de Amsterdammers en Feyenoord gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid in de Johan Cruijff ArenA. De club meldt via de officiële kanalen dat er afstand genomen wordt van het wangedrag.

“De directie en de Raad van Commissarissen van Ajax nemen afstand van het wangedrag dat zondag heeft geleid tot het staken van het duel met Feyenoord en de ongeregeldheden achteraf”, zo valt te lezen op de clubkanalen. “Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort.” Bij een 0-3 tussenstand werd De Klassieker gestaakt, daar de betrokken partijen er geen vertrouwen meer in hadden dat het duel zonder nieuwe incidenten tot een goed einde zou komen.

“Teleurstelling over de slechte seizoensstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen”, zo vervolgt Ajax het statement. “Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad.”

De club doet vooralsnog geen uitspraken over wanneer het restant van de wedstrijd gaat worden. De eerst mogelijke inhaaldatum lijkt 1 november te zijn. Voor die periode lijkt de voetbalagenda vanwege onder meer Europees voetbal en de interlandperiode te vol om De Klassieker in te plannen. Vermoedelijk worden de laatste 35 minuten van het duel in een lege Johan Cruijff ArenA afgewerkt.