Ajax komt daags na wedstrijd tegen Fortuna Sittard met nieuws over blessure van Wout Weghorst

Wout Weghorst staat zes weken aan de kant bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club maandagochtend bekend via de officiële kanalen. De spits heeft zijn grote teen gebroken, zo wijst onderzoek in het ziekenhuis uit.

De blessure van Weghorst is een flinke aderlating voor Ajax. De recordkampioen van Nederland beschikt naast Weghorst nog over Brian Brobbey en Julian Rijkhoff. Chuba Akpom werd in de laatste dagen van de transferperiode op huurbasis naar LOSC Lille gestuurd.

Fransesco Farioli liet op de persconferentie al weten dat de spits een blessure had opgelopen in de slotfase van het duel in Sittard. Onderzoekt heeft nu dus uitgewezen dat de spits zijn grote teen heeft gebroken en de komende zes weken niet kan spelen.

Weghorst was afgelopen zondag als invaller heel belangrijk voor zijn ploeg. Ajax had het lastig Limburg, tot de 32-jarige afmaker in de 68ste minuut een strafschop versierde. Steven Berghuis miste de penalty, maar legde vervolgens in de rebound af op Weghorst, die zo kon binnentikken.