‘Ajax jaagt met vijf Europese grootmachten op komst bijna transfervrije Popovic’

Zaterdag, 4 november 2023 om 09:35 • Wessel Antes • Laatste update: 09:51

AC Milan, Ajax, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, FC Barcelona en Real Madrid azen op de komst van Matija Popovic, zo schrijft journalist Matteo Moretto van het Spaanse Relevo. De Servische aanvallende middenvelder (17) is op 1 januari transfervrij op te pikken, daar zijn contract bij Partizan Belgrado afloopt.

Popovic wordt gezien als een van de grootste talenten van Servië. De 1,93 m lange jeugdinternational heeft besloten zijn carrière elders voort te zetten en heeft over interesse niet te klagen. Ook Ajax zou Popovic naar Amsterdam willen halen, al lijken de Amsterdammers bij voorbaat kansloos.

Milan zou momenteel namelijk de beste papieren hebben om Popovic te strikken. De clubleiding van i Rossoneri is overtuigd van zijn kwaliteiten, waardoor nu al werk wordt gemaakt van een mogelijke overstap. Zodoende hopen de Milanezen andere gegadigden vanuit de hele Europese top voor te zijn.

Popovic, die op 8 januari 2006 werd geboren in Altötting, kan ook terugkeren naar zijn geboorteland. Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund zien het net als Milan in de rechtspoot zitten. De middenvelder van Partizan Onder 19, die zijn debuut in de hoofdmacht nog niet maakte, speelde eerder in de jeugdopleiding van Vojvodina.



Dat Popovic op de scoutingslijstjes van Europese topclubs staat is niet vreemd te noemen, daar hij te boek staat als een veelscorende nummer ‘10’. In 25 competitiewedstrijden namens Partizan Onder 17 was de middenvelder goed voor 21 doelpunten en 5 assists. Popovic speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar kan ook als spits of rechtsbuiten uit de voeten.

Het is nog maar de vraag of Ajax nog concreet gaat worden voor Popovic, die hard op weg lijkt naar Milaan. Toch lijkt het Servische toptalent een interessante speler voor Kelvin de Lang, die de taken van Klaas-Jan Huntelaar als technisch directeur van Ajax deze winter overneemt.

De verwachting is echter dat Ajax op zoek gaat naar meer ervaren spelers om het tij te keren. De Amsterdammers staan na tien speelrondes op de vijftiende plaats in de Eredivisie, al moet het inhaalduel met RKC Waalwijk (tussenstand 2-3) nog worden gespeeld. Zondag komt het elftal van trainer John van 't Schip weer in actie, in eigen huis tegen sc Heerenveen.