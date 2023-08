Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt: ‘Ik wil nog één positie versterken’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 16:00 • Noel Korteweg

Maurice Steijn wil graag nog één positie versterken bij Ajax, zo vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Ludogorets van donderdagavond. Om welke positie het gaat wil de trainer niet vertellen. “Dat zul je de komende dagen wel zien, denk ik”, aldus Steijn.

De oefenmeester gaat eerst in op Thiago Almada, die nadrukkelijk werd genoemd als potentiële versterking bij Ajax. Uiteindelijk kreeg Georges Mikautadze de voorkeur en ging er een streep door de komst van Almada, die overigens ook veel duurder was. “Hoe graag ik hem had zien komen? Dat is een naam die ik in de pers heel veel voorbij heb zien komen. We hebben Almada aan het werk gezien. Het is een geweldige speler, ik denk ook een typische ‘Ajax-speler’.”

“Uiteindelijk hebben we voor een ander type en iets andere positie gekozen”, doelt Steijn op Mikautadze. “Daar ben ik overigens ook heel blij mee. Maar ik denk dat Almada hier niet had misstaan, laat ik het zo zeggen.” De trainer van de Amsterdammers laat tijdens de persconferentie weten dat Ajax wat hem betreft nog niet klaar is op de transfermarkt. “Ik zou nog één positie willen versterken. Welke positie dat is? Dat is toch niet aan mij om dat hier te zeggen? Dat is niet zo netjes, toch?”

“Dat zul je de komende dagen snel zien, denk ik”, zegt Steijn. “Ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen.” Mogelijk doelt Steijn op de nummer 6-positie. De Telegraaf meldde woensdagochtend dat Sivert Mannsverk in beeld is bij Ajax. De 21-jarige verdedigende middenvelder van Molde FK ligt nog tot eind 2025 vast in Noorwegen. Naar verluidt moet Mannsverk acht miljoen euro kosten. De eventuele komst van de rechtspoot zou slecht nieuws betekenen voor jeugdexponent Silvano Vos.