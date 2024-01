‘Ajax intensiveert interesse in transferdoelwit maar hikt tegen vraagprijs aan’

Manchester United is geïnteresseerd in de diensten van Joshua Zirkzee, zo weet Ben Jacobs van CBS Sports dinsdag te melden. Volgens de journalist is de club uit Manchester de enige ploeg die al formele gesprekken heeft gevoerd met het kamp van de Nederlander. Ook Ajax houdt de situatie nog altijd met haviksogen in de gaten, maar lijkt de vraagprijs niet te kunnen ophoesten.

Aan belangstelling heeft Zirkzee in ieder geval geen gebrek. Arsenal toonde eerder al serieuze interesse in de aanvaller van Bologna, maar meldde zich nog niet officieel bij de Italianen.

Manchester United zou - als enige club tot dusverre - wel al formele gesprekken hebben gevoerd met de entourage van de spits. The Mancunians hebben naar verluidt 'het meeste werk gedaan' om een eventuele transfer te realiseren.

"Maar het is interessant om ook teams als Tottenham Hotspur en Ajax in de gaten te houden", schrijft de journalist. De Amsterdammers volgen de verrichtingen van de spits volgens Jacobs nog altijd intensief.

"Ajax, die Zirkzee vorige zomer nog overwogen, zijn nog altijd geïnteresseerd, maar zullen worstelen om aan de vraagprijs te voldoen. Vorig jaar was er nooit volledige overeenstemming binnen de club over het binnenhalen van Zirkzee, maar door zijn huidige vorm heeft hij een breder draagvlak gecreëerd binnen de club."

Er is bovendien wat onzekerheid over de exacte transfersom van Zirkzee. Sommige journalisten, zoals Fabrizio Romano, reppen over een clausule van veertig miljoen euro, die in de zomer actief wordt.

Volgens de directeur van Bologna, Marco Di Vaio, is die clausule echter alleen geldig voor Bayern München. Een terugkeer van Zirkzee naar München is volgens Jacobs 'onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk'.

