Ajax in uitgelekte brief om opheldering gevraagd over onderzoek naar Mislintat

Dinsdag, 26 september 2023 om 18:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:10

De vereniging van effectenbezitters (VEB) eist duidelijkheid van Ajax over het onderzoek naar Sven Mislintat. In een brief aan de Amsterdammers, die in handen is van de NOS, vraagt de organisatie die de belangen van beleggers behartigt om antwoorden op bepaalde vragen die de VEB heeft.

Ajax liet ruim een week geleden weten dat het een extern forensisch onderzoek laat doen over de mogelijk dubieuze rol van Mislintat tijdens de transfer van Borna Sosa. De VEB vindt het allemaal te lang duren en vraagt in een brief aan Ajax onder meer of het onderzoek gaat over alle transfers die Mislintat deze zomer afrondde namens de Amsterdammers.

De organisatie wil ook weten wie de opdracht heeft gegeven aan de externe accountant en hoe Ajax kan waarborgen dat het onderzoek onafhankelijk verloopt. De VEB wil daarnaast duidelijkheid krijgen of het functioneren van de directie en de Raad van Commissarissen ook wordt onderzocht. De vereniging van effectenbezitters acht het noodzakelijk dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond, zo meldt de NOS.

Mislintat werd afgelopen zondag na de voor Ajax desastreus verlopen Klassieker de laan uitgestuurd. Reden daarvoor was onder meer het gebrek aan draagvlak binnen de organisatie, zo bracht interim-directeur Jan van Halst naar buiten. Mislintat was pas sinds mei actief in de Johan Cruijff ArenA en haalde deze zomer voor ruim 112 miljoen euro aan nieuwe spelers binnen.