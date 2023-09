'Ajax hoort 'Kroes-voorwaarde' van AZ'; Johan Derksen rept over 'chantage'

Donderdag, 28 september 2023 om 23:58 • Jonathan van Haaster

Het Algemeen Dagblad wist dinsdag te melden dat Alex Kroes met een pakket aan afspraken alsnog eerder de stap van AZ naar Ajax kan maken. De Amsterdammers hebben de bestuurder al benoemd tot nieuwe algemeen directeur, maar hij kan wegens het non-concurrentiebeding in zijn contract bij AZ pas op 15 maart aan de slag in de Johan Cruijff ArenA. De krant wist te melden dat AZ geen behoefte heeft aan een afkoopsom, maar zekerheid over dat er in de toekomst geen personeel wordt weggekaapt door Ajax. Een termijn werd daar niet aan vastgeplakt, maar Chris Woerts weet meer.

De sportmarketeer weet donderdagavond in het programma Vandaag Inside te melden dat de termijn waarop AZ inzet, tien jaar is. "De komende tien jaar mag er dan geen enkele speler of werknemer van AZ door Ajax benaderd worden", weet Woerts. Tafelgast Johan Derksen spreekt van een 'onrealistisch voorstel'. "Lachwekkend! Het is een soort chantage. Dat doe je niet. Dat stel je niet eens voor!" Woerts is het daarmee eens. Ook René van der Gijp snapt weinig van het voorstel van de Alkmaarders. "Dat is raar, dat is gek."

Woerts stelt verder dat Ajax een brief heeft gekregen AZ. "Dat Kroes de afgelopen tijd te veel met Ajax-medewerkers heeft gesproken. Daar heeft hij een officiële waarschuwing voor gehad. En nu zegt Alex Kroes: 'Ik ben er helemaal klaar mee. Op 1 januari ga ik op wereldreis en ik meld me op 15 maart." Ajax had Kroes al veel eerder willen aanstellen, maar hield daarbij geen rekening met het non-concurrentiebeding in het contract van Kroes bij AZ. Als tijdelijke oplossing is Jan van Halst gepromoveerd van voetbalcommissaris tot algemeen directeur. Van Halst zal de club normaal gesproken verlaten zodra Kroes begint, omdat de oud-middenvelder anders in de RvC (deels) zijn eigen beleid zou moeten gaan toetsen.

Niet alleen omtrent de positie van algemeen directeur is er veel te doen bij Ajax. Na het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat hebben de Amsterdammers ook op technisch vlak een probleem. Het Algemeen Dagblad wist te melden dat de recordkampioen van Nederland vermoedelijk gaat werken met een 'plakbandconstructie'. Tijdens de aanstaande winterse transferperiode gaan Kevin de Lang (hoofdscout) en Klaas-Jan Huntelaar (technisch manager) vermoedelijk gezamenlijk de rol van technisch directeur op zich nemen. Huntelaar was vorig jaar samen met de inmiddels vertrokken Gerry Hamstra ook al (deels) verantwoordelijk voor het aankoopbeleid.