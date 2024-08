‘Ajax heeft zijn nieuwe verdedigingsleider op een haar na binnen’

Ajax lijkt zich te gaan versterken met Daniele Rugani. De Amsterdammers zijn volgens

Alfredo Pedullà van Sportitalia zo goed als akkoord met Juventus over een huurovereenkomst. De dertigjarige verdediger heeft bovendien zijn jawoord aan Ajax gegeven.

Juventus gaat Rugani voor één seizoen verhuren aan Ajax. Er wordt geen optie tot koop in de overeenkomst opgenomen. De zevenvoudig Italiaans international ligt na de huurperiode nog één jaar vast bij Juventus, tot medio 2026.

De ervaren Rugani moet leiding gaan geven aan de defensie van Ajax. De Italiaan is persoonlijk overtuigd van een tijdelijke overstap naar Nederland door zijn landgenoot Francesco Farioli, die sinds deze zomer de scepter zwaait bij Ajax.

Aanvankelijk onderzocht Ajax de mogelijkheden om Rugani te kopen, maar daarvoor beschikken de Amsterdammers momenteel niet over voldoende financiële middelen. De club moet na twee dramatisch verlopen transferzomers nu drastisch bezuinigen.

Het aantrekken van Rugani zou het einde kunnen betekenen van Josip Sutalo in Amsterdam. De Kroaat heeft in zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff ArenA geen indruk weten te maken en mag deze zomer vertrekken. Voorlopig lijkt Sutalo echter voor zijn kans te willen gaan bij Ajax.

De afgelopen weken leek de komst van Rugani overigens nog lastig haalbaar voor Ajax. De verdediger zou volgens Italiaanse media een lucratieve transfer naar Saudi-Arabië kunnen maken en werd ook gevolgd door Fiorentina.