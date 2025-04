'Ajax heeft liggen slapen, hij had in Amsterdam moeten spelen'

Bryan Roy is uiterst goed te spreken over het niveau dat Tijjani Reijnders aantikt bij AC Milan. De man die tussen 1989 en 1995 tot 32 interlands namens het Nederlands elftal kwam prijst de huidig international van Oranje in gesprek met Tuttomercatoweb.

Zelf speelde Roy in de jaren negentig in Italië. Hij kwam tot vijftig optredens namens Foggia Calcio en is klaarblijkelijk nog steeds bekend in het Zuid-Europese land, getuige het feit dat de voetbalwebsite bij hem aanklopt voor een interview.

Roy wordt onder meer gevraagd naar zijn kijk op de prestaties van Reijnders bij Milan. “Hij speelt fantastisch. Ik ben blij om hem op dit niveau te zien spelen.”

Liever had Roy, geboren Amsterdammer, de middenvelder elders zien spelen. “Bij Ajax heeft men liggen slapen, want hij had daar moeten spelen en niet bij Milan”, zegt de voormalig linksbuiten lachend.

Ondanks zijn grootse vorm in de Italiaanse modestad heeft Reijnders zijn piek nog niet bereikt, meent Roy. “Ik denk dat hij nog zo'n seizoen moet hebben.”

“Maar hij moet niet alleen doorgroeien”, vervolgt de oud-aanvaller, “maar ook iets winnen. Als dat gebeurt, komt de volgende stap heel snel.”

Die volgende stap zet Reijnders mogelijk in Engeland. Volgens transfermarktgoeroe Sacho Tavolieri aast Manchester City op de uitblinker van Milan.