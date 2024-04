Ajax heeft hoop op Graham Potter niet opgegeven: ‘Staat nog bovenaan shortlist’

Ajax heeft de hoop op Graham Potter nog niet opgegeven, zo meldt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Maandag leek Sky Sports een definitief eind te maken aan de geruchten over de komst van de voormalig Brighton & Hove Albion-manager naar Ajax, maar volgens Inan is er nog geen definitieve streep door de naam van de Engelse manager gezet.

"Zeker vanuit Ajax is er nog geen streep door zijn naam gezet. Ik zag de voorbije weken dat Potter heeft bedankt voor de vacature bij Ajax, maar dat heeft hij officieel niet gedaan. Ajax ziet hem nog steeds als optie. Sterker nog, hij prijkt nog bovenaan het lijstje.”

De schorsing van algemeen directeur Alex Kroes heeft de komst van Potter er volgens Inan echter niet gemakkelijker op gemaakt. Door een concurrentiebeding van AZ moest Kroes maandenlang wachten voordat hij vorige maand, op 15 maart, officieel aan de slag kon bij Ajax.

“Hij heeft zijn ‘sabbatical' ook gebruikt om zijn toch al grote netwerk verder uit te breiden”, legt Inan uit. “Kroes is bij verschillende topclubs in Engeland geweest, heeft de banden met bepaalde managements aangehaald en heeft ook geprobeerd meerdere managers te leren kennen. Eén daarvan was Graham Potter. Dat klikte. In de voorbije interlandperiode zaten ze weer met elkaar om tafel, daar zaten ook Kelvin de Lang en Marijn Beuker bij.”

Kroes werd vervolgens geschorst door de Raad van Commissarissen van Ajax, omdat hij zou hebben gehandeld in aandelen van de club met voorkennis. Kroes wil van geen wijken weten, maar RvC-voorzitter Michael van Praag benadrukte donderdag andermaal dat er voor de geschorste algemeen directeur geen weg meer terug is, ook niet in een andere technische functie.

"Potter had een klik met Kroes, het begon te jeuken om met Kroes aan een nieuw Ajax te bouwen”, geeft Inan aan. “Vervolgens ziet hij Kroes geschorst worden. Maar het is niet zo dat hij de optie Ajax nu heeft afgeschoten. Het is een interessante trainer, ook voor Premier League-clubs.”

“Ik denk dat hij de boot nu voorlopig even af houdt, ook om te zien hoe het nu verder gaat bij Ajax. Het is de grote vraag of hij bereid is om in te stappen bij Ajax als Kroes niet terugkeert. Ajax hoopt ook zonder Kroes snel weer met hem in gesprek te komen."

