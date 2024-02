Ajax heeft beet en versterkt zich met felbegeerde spits Julian Rijkhoff

Ajax heeft zijn gewenste nieuwe spits binnen. De Amsterdammers maken melding van de komst van Julian Rijkhoff, die overkomt van Borussia Dortmund. De negentienjarige aanvaller tekent een contract tot de zomer van 2027, met de optie op een extra jaar. Rijkhoff gaat zijn wedstrijden voorlopig voor Jong Ajax spelen.

Kelvin de Lang is verheugd met de komst van Rijkhoff. “Julian zal worden toegevoegd aan de trainingsgroep van Ajax 1, maar zal zijn wedstrijden de komende tijd bij Jong Ajax gaan spelen. We zijn heel blij dat Julian ondanks de interesse van een aantal grote clubs met volle overtuiging voor een terugkeer naar Ajax heeft gekozen om hier voor zijn kans te vechten.”

Het was in de slotdagen van de transfermarkt nog even de vraag of de transfer van de Purmerender gerealiseerd kon worden. De Telegraaf meldde dat het geduld van de veelbelovende aanvaller op de proef werd gesteld, daar hij wachtte op een akkoord tussen de clubs.

In afwachting van de transfer reed Rijkhoff al naar Purmerend, maar van een definitieve overstap kwam het tot de slotdag van de transfermarkt dus niet. De Amsterdammers zouden namelijk het liefst eerst willen verkopen voordat Rijkhoff werd aangetrokken. Andere clubs informeerden ondertussen bij zaakwaarnemer Dick van Burik naar de mogelijkheden om Rijkhoff aan te trekken, maar de Noord-Hollander sprak zijn voorkeur uit voor Ajax.

Voetbal International kwam later op dinsdag al met een positieve update. “Ze hebben hem zo goed als binnen. Dat zal een formaliteit zijn", vertelde journalist Tim van Duijn in TransferTalk. “Ik weet niet of ze dat vandaag (dinsdag, red.) vlot kunnen trekken, maar dat zal uiterlijk morgen (woensdag, red.) zijn."

Van Duijn wist toen ook al te melden wat Rijkhoff ongeveer zou moeten kosten. "Het gaat om een kleine transfersom, rond de anderhalf miljoen euro. Misschien iets meer, met hoge bonussen en een doorverkooppercentage. Dan komt hij gewoon terug. Volgens mij kan hij tekenen tot 2028. Die kun je invullen”, was Van Duijn stellig.

Rijkhoff komt uit de jeugdopleiding van Ajax en vertrok begin 2021 naar Dortmund, dat 130.000 euro voor zijn diensten betaalde. De rechtspoot bewees in Duitsland ook een doelpuntenmaker te zijn, maar zijn officiële debuut in de hoofdmacht bleef uit.

Rijkhoff was bij het Onder 19-elftal van Dortmund in 57 wedstrijden goed voor 52 doelpunten en 13 assists. De Nederlands jeugdinternational lag nog tot medio 2026 vast bij die Borussen. Rijkhoff deed afgelopen weekeinde uit voorzorg al niet mee met het Onder 19-team van de Duitse grootmacht.

