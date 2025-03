Ajax heeft 3 belangrijke krachten terug voor thuisduel met Eintracht Frankfurt

Remko Pasveer, Josip Sutalo en Jordan Henderson zijn weer terug bij de groep van Ajax. Dat nieuws meldt clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International woensdagmiddag via X.

Pasveer zat op bezoek bij Almere City (0-1 winst) alweer op de bank bij Ajax, terwijl Henderson als invaller zelfs negentien minuten speelde. Sutalo was de afgelopen twee wedstrijden afwezig.

De ervaren doelman lijkt fit genoeg om te starten tegen Eintracht Frankfurt. Over de veldspelers volgt nog meer duidelijkheid. “Hoe lang zij kunnen spelen morgenavond, bepaalt Francesco Farioli na de training van vanmiddag”, aldus Goodijk.

De terugkeer van Pasveer is een opluchting voor Farioli, daar reservedoelman Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League. Woensdagmiddag schuiven Farioli en Mika Godts aan bij de persconferentie van Ajax.