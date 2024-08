Ajax hakt knoop door over gevoelige huurdeal van Wijndal naar PSV

Ajax wenst niet mee te werken aan een tijdelijk vertrek van Owen Wijndal naar PSV, zo meldt Voetbal International. De Eindhovenaren informeerden onlangs, maar concreet voor de 24-jarige linksback werden zij nog niet.

Het verhaal is inmiddels bekend: Ajax moet deze transferwindow eerst spelers verkopen om geld binnen te halen voor versterkingen. Daarom willen de Amsterdammers niet meewerken aan een tijdelijke overgang van Wijndal naar PSV.

Ajax wenst een transfersom voor de overbodige vleugelverdediger te ontvangen, terwijl PSV enkel een huurdeal overweegt. De landskampioen van Nederland wil op de lange termijn verder met de momenteel geblesseerde Sergiño Dest.

PSV heeft bovendien meerdere opties om de afwezigheid van Dest voor de komende maanden op te vangen, waardoor de komst van Wijndal momenteel geen optie is.

Volgens VI-journalist Tim van Duijn moeten de technisch directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker de komende weken de afweging maken of zij vast willen blijven houden aan een verkoop van Wijndal of straks toch noodgedwongen mee gaan werken aan een verhuur.

Datzelfde geldt voor Borna Sosa en Jakov Medic. Eerstgenoemde staat in de belangstelling van Torino, terwijl Medic kan rekenen op interesse van VfL Bochum. Beide clubs zetten in op huur van de Ajacieden, waardoor die onderhandelingen momenteel muurvast zitten.

Wijndal werd in de zomer van 2022 voor tien miljoen euro door Ajax gekocht van AZ. Het lukte hem in de Johan Cruijff ArenA echter nooit om tot een onbetwiste basisspeler uit te groeien. Wijndal speelde tot nog toe 32 officiële duels in de hoofdmacht van Ajax en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Royal Antwerp FC.