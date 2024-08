Ajax geïnteresseerd in zoon van oud-NBA-speler ter waarde van 12 miljoen euro

Ajax heeft interesse in Amir Richardson, zo schrijft L'Équipe. De Marokkaan neemt momenteel deel aan de Olympische Spelen, maar de verwachting is dat hij zijn werkgever Stade de Reims deze transferwindow verlaat.

Richardson is een 22-jarige centrale middenvelder, die ook regelmatig als verdedigende middenvelder wordt opgesteld. De in Nice geboren Marokkaan is 1,97 meter lang en een linkspoot.

Richardson kwam afgelopen seizoen 28 keer uit voor Reims in de Ligue 1. Veertien van de 31 keer dat hij in de wedstrijdselectie zat, stond hij in de basis bij de nummer negen van het afgelopen Ligue 1-seizoen.

Ajax is niet de enige club met interesse in de middenvelder. Ook Everton, Fiorentina en AS Roma hebben hem op de radar staan. L'Équipe schrijft dat 'sommige clubs' al een bod hebben uitgebracht van negen miljoen euro exclusief bonussen.

Om welke van de bovenstaande clubs het gaat, is nu nog niet duidelijk. Wel lijkt negen miljoen exclusief bonussen niet genoeg om Richardson los te weken. Reims zou twaalf miljoen euro exclusief bonussen willen voor Richardson, die nog tot medio 2027 vastligt bij les rouges et blancs.

Richardson is de zoon van een Marokkaanse moeder en een Amerikaanse vader. Zijn vader, Micheal 'Sugar' Ray Richardson, speelde van 1978 tot 1986 in de NBA voor achtereenvolgens de New York Knicks, Golden State Warriors en New Jersey Nets, voordat hij zijn carrière in Europa vervolgde.

Amir Richardson is momenteel actief op de Olympische Spelen, waar hij tot op heden in ieder duel basisspeler was. Na de nederlaag in de halve finale tegen Spanje (1-2) rest Marokko donderdag nog de strijd om het brons, tegen Egypte.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!