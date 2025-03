Ajax heeft in het seizoen 2023/24 van alle Nederlandse clubs met afstand het meest uitgegeven aan zaakwaarnemerskosten, zo blijkt uit de gegevens van de KNVB die gepubliceerd zijn door Voetbal International. De ontslagen technisch directeur Sven Mislintat liet de makelaarskosten samen met zijn opvolgers oplopen tot ruim zeventien miljoen euro, bijna het dubbele van nummer twee Feyenoord.

Mislintat werd in het voorjaar van 2023 aangesteld bij Ajax met de opdracht om te saneren: de salariskosten van spelers moesten naar beneden worden gebracht. Mislintat slaagde daar ook in, maar liet de makelaarskosten daarbij wel oplopen ten opzichte van zijn voorgangers.

In de zomer van 2022 werd het aankoopbeleid bij Ajax gevoerd door het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die zo'n vijftien miljoen euro uitgaven aan zaakwaarnemers. Onder Mislintat nam dat bedrag met twee miljoen euro toe, al zit daar ook de winterse transfer van Jordan Henderson bij. Het binnenhalen van de Engelsman werd in januari 2024 gedaan door de opvolgers van Mislintat, die toen al ontslagen was.

Het bedrag van zeventien miljoen euro is overigens absoluut geen record voor Ajax. In het seizoen 2019/20 besteedde de club onder het bewind van Marc Overmars maar liefst 34 miljoen euro aan voetbalmakelaars.

Ajax is wat betreft zaakwaarnemerskosten wel de absolute koploper in Nederland. De Amsterdammers geven zelfs meer uit dan Feyenoord (10,1 miljoen euro) en PSV (5,8 miljoen euro) bij elkaar. Opmerkelijk is dat PSV afgelopen seizoen in dit opzicht ingehaald werd door AZ (7,7 miljoen euro).

Opvallend is ook de vijfde plaats voor sc Heerenveen. De Friezen gaven 1,8 miljoen euro uit aan makelaars, een clubrecord. FC Utrecht (988 duizend euro) en FC Twente (792.000 euro) zitten daar ver achter. Samen gaven alle 34 profclubs vijftig miljoen euro uit, tien miljoen euro meer dan een seizoen eerder.

Zaakwaarnemerskosten van Nederlandse clubs (2023/24)