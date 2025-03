Ajax geeft medische update over Remko Pasveer: 'Zal er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren'

Remko Pasveer staat meerdere weken aan de kant bij Ajax, zo bevestigen de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 41-jarige keeper moest zich donderdagavond tegen Eintracht Frankfurt na 25 minuten laten vervangen door Jay Gorter omdat hij een liesblessure opliep tijdens het geven van een pass. Pasveer moet nu voorlopig toekijken.

“Bij het spelen van de bal voelde ik meteen dat er iets mis was”, zegt de ervaren keeper. “Vanmiddag heb ik een scan ondergaan in het ziekenhuis en die liet een liesblessure zien. Dat betekent dat ik een paar weken moet revalideren. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren, maar we zullen moeten afwachten hoe snel dat zal zijn.”

Pasveer ging donderdagavond hevig geëmotioneerd naar binnen in de Johan Cruijff ArenA. Daags na het duel met Eintracht wist het Algemeen Dagblad te melden waar die emoties vandaan kwamen. Volgens Johan Inan was er bij de goalie sprake van een déjà vu naar het seizoen 2021/22. Ook in dat jaar raakte Pasveer geblesseerd, terwijl hij in een reeks van uitstekende wedstrijden zat.

Toen gebeurde het in de achtste finale van de Champions League en moest Pasveer als reserve toezien hoe zijn ploeg de landstitel greep. Eind vorig jaar beschreef hij dat tegenover het AD als ‘de grootste pijn uit zijn carrière'. Dat scenario schoot tijdens zijn wissel dus weer door zijn hoofd.

Hij wilde dit jaar namelijk per se keepend de titel pakken, maar deze spierblessure gooit dus (mogelijk) roet in het eten. Hoewel Pasveer na de wedstrijd tegen Eintracht niet voor de camera kwam, bevestigde Gorter hoe de eerste keeper zich voelde. “Voor hem is dit supermoeilijk. Ik kon weinig voor hem doen. Het was lastig. Hij was geëmotioneerd.”

Ajax heeft Matheus niet ingeschreven voor de Europa League, waardoor Francesco Farioli in de return tegen Eintracht weer voor Gorter zal moeten kiezen. In de Eredivisie is de Braziliaanse doelman logischerwijs wel speelgerechtigd. Ajax speelt zondagmiddag tegen PEC Zwolle (uit).

Het is dus de vraag of Pasveer deze campagne nog in actie komt voor Ajax. De teller staat dit seizoen tot dusver op veertig wedstrijden namens de Amsterdammers. De routinier wist zijn doel negentien keer schoon te houden. Pasveer moest 33 keer vissen.