Ajax geeft duidelijk signaal af aan piepjonge uitblinker Jorthy Mokio

Ajax maakt werk van een contractverlenging voor Jorthy Mokio, zo verzekert Voetbal International maandagochtend. De zeventienjarige middenvelder ontwikkelt zich keihard dit seizoen en zijn werkgever wil hem daarvoor belonen.

Mokio kwam in de zomer van vorig jaar over van KAA Gent en debuteerde in augustus in Ajax 1, nog voordat hij zeventien kaarsjes had uitgeblazen. Sindsdien ging het snel met de controleur, die reeds debuteerde voor het Belgische nationale elftal.

De gesprekken over een vernieuwde verbintenis in de Johan Cruijff ArenA zijn inmiddels gaande. Omdat Mokio nog geen achttien is, mag hij geen handtekening zetten onder een contract van langer dan drie jaar.

“Hij ligt nog tot 2027 vast, maar door nu al in gesprek te gaan, spreekt Ajax zijn vertrouwen uit en probeert de club hem in figuurlijke zin aan de ketting te leggen”, duidt clubwatcher Tim van Duijn de situatie namens VI.

Een transfer van Mokio is hoe dan ook geen optie. Zowel de club als de jongeling zelf mikt op een langer verblijf in Amsterdam.

Mokio had tot nu toe zevenmaal een basisplek in het vlaggenschip van Ajax. Begin deze maand, in het thuisduel met NAC Breda (3-1 winst), was hij voor het eerst trefzeker in de Eredivisie.

Eerder maakte Mokio al grote indruk in de Europa League. In de tussenronde van het tweede Europese clubtoernooi gold de linkspoot als absolute uitblinker tijdens de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis.