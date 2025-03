Ajax gaat bewust over op slechte grasvelden om te trainen

Ajax is volop bezig met het verbouwen van sportpark De Toekomst. Het Algemeen Dagblad zoomt in een analyse in op de nieuwe faciliteiten en de nieuwe trainingswijzen die moeten helpen om grote talenten op te leiden. Opvallend is dat er ook gekozen wordt om op slechte grasmatten te spelen.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker, die mede-verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcomplex, wil vooral niet inzetten op pure luxe, zo maakt hij duidelijk in gesprek met het AD.

Ajax heeft, ook door de groeiende tak van het vrouwenvoetbal, meer velden nodig. Daarnaast willen de Amsterdammers weer een absolute talentfabriek hebben. En opmerkelijk: de straatcultuur moet terugkomen bij de club.

Beuker heeft daar iets op bedacht. In plaats van strakke trainingsvelden die veel weghebben van biljartlakens wil de bestuurder juist meerdere ‘slechte’ velden hebben. “Want zo fijn als dat bij thuisduels is, zo lastig heeft de jeugd van Ajax het soms wanneer elders in een knollentuin wordt gespeeld”, zo omschrijft de krant.

Het idee om slechte velden te hebben komt onder meer bij een documentaire van Usain Bolt vandaan. Ondanks hun bekendheid trainen zij in Jamaica nog altijd op stoffige gravelvelden, waardoor ze nog sneller zijn als ze tijdens wedstrijden op kwaliteitsbanen trainen.

Beuker licht toe. “Waarom is Bertrand Traoré zo geniaal aan de bal? Die voetbalde vroeger ook niet op een onberispelijke mat…”

Eén van de huidige velden wordt daarom omgetoverd tot drie kleinere, waarvan één met klinkers, één met gravel en één met stoeptegels net als op het schoolplein, weet het AD.