'Ajax, Feyenoord en PSV strijden om zoon van voormalig international'

Jerayno Schaken (15) staat er goed op bij de traditionele top drie. De zoon van voormalig Oranje-international Ruben Schaken speelt momenteel bij sc Heerenveen en staat volgens Feyenoord Youth Watcher in de belangstelling van Ajax, PSV en Feyenoord. De jeugdinternational van Oranje kwam in het verleden al uit voor de Amsterdammers.

Schaken is net als zijn vader een buitenspeler. De linksbuiten speelt bij Heerenveen in de Onder 17 en speelt daarmee een lichting boven zijn eigen leeftijd. Hij speelt in dat elftal samen met zijn oudere broer Kirayno, die ook voorin op de flanken te vinden is.

Beide voetballers zetten hun eerste stappen op het trainingsveld van SVO in hun woonplaats Lelystad, waarna ze de overstap maakten naar PEC Zwolle. Daarna gingen de broers ieder hun eigen weg. Kirayno trok het rood en wit van Feyenoord aan, Jerayno ging naar de rivaal in Amsterdam.

Kirayno maakte in 2018 de overstap naar Heerenveen en tekende in december 2024 zijn eerste profcontract bij de Friezen tot 2028. “Kirayno is een snelle en explosieve rechtsbenige buitenspeler, die makkelijk passeert en ook steeds meer rendement krijgt in assists en doelpunten. Wij zijn er van overtuigd dat hij zich hier nog verder kan ontwikkelen”, schreef de club destijds.

Zijn jongere broertje maakte drie seizoenen geleden de overstap van Ajax naar Heerenveen. “Ik had af en toe een paar akkefietjes met de trainer bij Ajax, waarna ik naar Heerenveen ging. Dat mijn broer hier al speelde, heeft wel meegespeeld om hierheen te komen”, liet hij in een interview met het supportersmagazine van de club weten.

De jeugdinternational van Nederland Onder 16 heeft volgens het doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher met zijn prestaties de belangstelling gewekt van Feyenoord, PSV en Ajax. De buitenspeler kan dus kiezen voor een terugkeer naar Amsterdam, maar heeft nog geen keuze over zijn toekomst gemaakt.

Heerenveen zal hopen dat Schaken het voorbeeld van zijn oudere broer volgt en een contract gaat tekenen in Friesland zodra hij zestien jaar is. Vader Schaken speelde in het verleden voor SC Cambuur, BV Veendam, VVV-Venlo, Feyenoord, FK Inter Bakoe en ADO Den Haag. Ook kwam hij tot zeven interlands voor Oranje, waarin hij goed was voor twee doelpunten.