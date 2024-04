‘Ajax en Potter financieel akkoord; nog slechts één struikelblok op tafel'

Ajax heeft een tweede contractaanbieding neergelegd bij Graham Potter, zo meldt journalist Sam C van onder meer UnitedStandMUFC en ThatsFootballTV op X. De verwachting is dat er een deal wordt gesloten, daar de clubloze manager en Ajax het al eens zijn geworden over de financiële voorwaarden.

Sam C, die over al het nieuws rondom Potter en Ajax goed lijkt ingevoerd, schrijft dat er momenteel nog geen akkoord is bereikt, omdat er nog wel een struikelblok ligt. Potter zou naast trainer van Ajax ook inspraak willen hebben in het aankoopbeleid van de club.

Daarmee zou hij een soortgelijke verantwoordelijkheid krijgen zoals Erik ten Hag die in het verleden bij de club had. Ajax heeft volgens Sam C al richting Potter gecommuniceerd dat het bereid is om aan deze voorwaarden van de manager te voldoen. Potter krijgt dan een leidinggevende rol binnen de club, waarbij Kroes en Potter samen 'een tandem vormen binnen het transferproces'.

Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan schreef dinsdagochtend nog dat Ajax in de zoektocht naar een nieuwe trainer naast de momenteel clubloze Potter dreigde te grijpen. Volgens hem zou er een te groot verschil zijn tussen vraag en aanbod op financieel gebied. Ajax ‘neigde' daardoor door te schakelen naar een andere kandidaat op de shortlist: de pas 35-jarige Francesco Farioli.

Klerry Hunstra, voorheen bekend als Ajax-transfergoeroe onder het pseudoniem Gerjan Hamstelaar, schreef over dit nieuws op X dat deze berichtgeving allemaal onderdeel was van de onderhandelingsstrategie met Potter. Hij verduidelijkt dinsdagmiddag dat de nieuwe trainer van Ajax geen vetorecht krijgt, maar dat diegene wel wordt erkend in transferdoelwitten. Het is een bevestiging van het nieuws van Sam C, die schrijft dat Potter een tandem met Kroes kan gaan vormen.

