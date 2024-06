‘Ajax en Feyenoord lijken kansloos door naderend miljoenenbod op Hutchinson’

Ipswich Town wil ver gaan om Omari Hutchinson definitief in te lijven, zo meldt The Guardian. De Engelse promovendus denkt dat twintig miljoen pond, omgerekend ruim 23 miljoen euro, voldoende is om Chelsea te overtuigen. In zijn geboortestad Londen ligt de twintigjarige Hutchinson nog tot medio 2026 vast.

The Blues speelden onlangs slim in op de interesse in Hutchinson, door een optie in zijn contract te lichten en hem langer vast te leggen. Toch lijkt het er niet op dat de toekomst van de tweevoudig Jamaicaans international bij Chelsea ligt.

Kieran McKenna, die ook komend seizoen voor de groep staat bij Ipswich Town, staat erop dat Hutchinson wordt overgenomen van Chelsea. Om die reden hebben the Tractor Boys hun interesse versneld, daar er zware concurrentie is van VfB Stuttgart. De Duitsers spelen komend seizoen in de Champions League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ipswich Town is bereid de portemonnee te trekken en tientallen miljoenen te betalen voor Hutchinson. Zijn marktwaarde op Transfermarkt wordt slechts geschat op 7 miljoen euro. Indien de Engelse promovendus daadwerkelijk met 23 miljoen euro op de proppen komt, zijn Ajax en Feyenoord kansloos.

Voetbal International meldde op 21 mei al dat de Nederlandse rivalen in een strijd verwikkeld zijn om de diensten van Hutchinson. Feyenoord zou op dat moment de beste papieren hebben gehad. De afgelopen week bleef het echter stil rondom een transfer van Hutchinson naar de Eredivisie.

Dat Hutchinson op de lijstjes staat bij Ajax en Feyenoord is overigens niet vreemd. De Engelsman heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Ipswich Town. In 50 officiële wedstrijden was Hutchinson goed voor 11 doelpunten en 6 assists.

Hutchinson speelde tot dusver twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea, waar hij weinig perspectief heeft. De linksbenige rechtsbuiten speelde ook in de jeugdopleidingen van Arsenal en Charlton Athletic.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties