Ajax druk bezig met nieuwe trainer: â€˜Potter is vandaag of morgen in Amsterdamâ€™

Ajax druk bezig met nieuwe trainer: ‘Potter is vandaag of morgen in Amsterdam’

Het heeft er alle schijn van dat Graham Potter de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Woensdagavond weet Cristian Willaert namelijk te melden dat de Engelsman 'vandaag of morgen al' in Amsterdam verschijnt. Volgens de ESPN-verslaggever is Potter de voornaamste kandidaat voor de positie van hoofdcoach in de Johan Cruijff ArenA.

"Het lijkt erop dat Ajax werk maakt van de trainer van volgend jaar", begint Willaert bij ESPN voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Excelsior. "Ajax zou zeer serieus spreken met Graham Potter. Sterker nog, hij zou vandaag of morgen zelfs al in Amsterdam zijn. Misschien zien we hem straks al op de tribune."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Dat is opmerkelijk, want een week of twee geleden werd die naam ook al genoemd. Toen zou dat zijn afgeketst in verband met de situatie rondom het schorsen van Alex Kroes", weet Wiellaert. "Nu lijk Ajax toch door te pakken onder leiding van directeur voetbal Marijn Beuker."

De berichtgeving van Willaert wordt later op de avond bevestigd door Voetbal International, dat toevoegt dat Potter 'meerdere opties heeft'. Tevens heeft Ajax 'ook andere serieuze mogelijkheden in kaart gebracht'. "Mochten de gesprekken alsnog stranden, dan kan Ajax snel doorschakelen", aldus Tim van Duijn namens VI.

Alex Kroes

Mogelijk komt er deze week ook nieuws over Kroes. Donderdag is er een bijeenkomst voor de leden. Michael van Praag en Kroes zullen bij die bijeenkomst aanwezig zijn en het woord nemen over waarom de weggestuurde algemeen directeur wel of niet moet terugkomen.

"Het is niet bekend welke kant dat op gaat", aldus Willaert. "Het is wel duidelijk dat de steun voor Kroes heel groot is. Als Van Praag de leden niet kan overtuigen, kan hem morgen gevraagd worden om zijn besluit te heroverwegen en Kroes in het zadel te laten."

Als Van Praag dat weigert, kan dat leiden tot een vertrek van de Raad van Commissarissen. "Dat zou betekenen dat Ajax opnieuw in een machtsimpasse komt, ook niet gunstig", aldus Willaert. "Een hele moeilijke situatie dus voor de bestuursraad die de bijeenkomst organiseert."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties